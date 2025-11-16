Macaristan'da inanılmaz son: İrlanda son dakikada attı, play-off bileti aldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 19:17:00
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda son dakikada attığı golle Macaristan'ı deplasmanda 3-2 yendi ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda play-off iddiası bulunan Macaristan ve İrlanda karşılaştı.

Puskas Arena'da oynanan maça ev sahibi takım Lukacs'ın 3. dakikada attığı golle başladı. İrlanda'da Troy Parrot, 15. dakikada penaltıdan skoru eşitlese de Macaristan, 37. dakikada Varga'nın attığı golle devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıda İrlanda, Parrot ile 80. dakikada skoru eşitledi. 23 yaşındaki futbolcu, 90+6'da attığı golle maçı İrlanda'ya getirdi.

Son maça 1 puan geride giren İrlanda puanını 10 yaptı ve grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. Macaristan ise 8 puanda kaldı ve grubunu üçüncü sırada bitirdi.

