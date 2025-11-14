Ronaldo ilk kez kırmızı kart gördü: İrlanda, Portekiz'i Parrot ile devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 09:33:00
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i 2-0 mağlup etti. İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri, adı Fenerbahçe ile anılan Troy Parrott kaydetti. Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İrlanda, sahasında Portekiz'i konuk etti.

Aviva Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. 

İrlanda'nın gollerini 17 ve 45. dakikalarda Troy Parrott kaydetti. 

Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 61. dakikada gördüğü kırmızı kart sonucunda takımını 10 kişi bıraktı. Rakibine dirsek attığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu oyundan atılan Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, yedek başladığı mücadelede ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve İrlanda, sahasında 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte İrlanda, puanını 7'ye yükseltti. Grupta ilk mağlubiyetini alan lider Portekiz ise 10 puanda kaldı. 

Grupta son maçında İrlanda, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz ise Ermenistan'ı konuk edecek.

Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'in grubun son maçında Ermenistan'ı yenmesi gerekecek. Berabere kaldığı taktirde Macaristan-İrlanda maçında İrlanda'nın puan almasını bekleyecek.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Öte yandan İrlanda'nın gollerini kaydeden Troy Parrott, Fenerbahçe ile anılıyor. 

#Portekiz #İrlanda #dünya kupası elemeleri

