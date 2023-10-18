Macaristan deplasmanda 1 puanı kaptı
EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Macaristan deplasmanda Litvanya ile berabere kaldı.
EURO 2024 Elemeleri G grubu karşılaşmasında Macaristan deplasmanda konuk olduğu Litvanya ile 2-2 berabere kaldı.
Macaristan'a bir puanı getiren golleri 67. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ve 82. dakikada Barnabas Varga kaydetti. Litvanya'nın gollerini ise 20. dakikada Fedor Cernych ve 36. dakikada Pijus Sirvys attı.
Macaristan bu beraberlikle puanını 14'e yükseltirken, Litvanya ise 6 puana çıktı.
Macaristan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan'a konuk olurken, Litvanya'da deplasmanda Karadağ'a konuk olacak
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