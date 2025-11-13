Macaristan, Ermenistan'ı deplasmanda tek golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri F grubu 5. Maçında Macaristan, deplasmanda Ermenistan'a konuk oldu.
Vazgen'de oynanan mücadeleyi Macaristan, 1-0 kazandı.
Macaristan'a mücadelede galibiyeti getiren golü 33. dakikada Barnabas Varga attı.
Konuk ekip Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, 71 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Macaristan puanını 8'e yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Ermenistan ise 3 puanla sonuncu sırada konumlandı.
Grupta gelecek hafta Macaristan, İrlanda'yı konuk edecek. Ermenistan, Portekiz'e konuk olacak.