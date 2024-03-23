Macaristan maçında devam edememişti: Rıdvan Yılmaz'dan A Milli Takım'a kötü haber
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.
Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."
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