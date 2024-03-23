Macaristan maçında devam edememişti: Rıdvan Yılmaz'dan A Milli Takım'a kötü haber

Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:17

Güncelleme: 23.03.2024 - 17:18

Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."