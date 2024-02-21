Maccabi Haifa adını son 16'ya yazdırdı

Konferans Ligi karşılaşmasında Maccabi Haifa konuk olduğu Gent ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 22:02
Maccabi Haifa adını son 16'ya yazdırdı
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Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Maccabi Haifa ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Gent ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını son 16'ya yazdırdı.

Maccabi Haifa'nın golünü 4. dakikada Frantzdy Pierrot, Gent'in golünü 69. dakikada Abdoulaye Seck (KK) kaydetti.

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Maccabi Haifa'da 72. dakikada Daniel Sundgren ikinci sarı karttan kırmızı kart yedi.

Maccabi Haifa'nın rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.


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