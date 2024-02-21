Maccabi Haifa adını son 16'ya yazdırdı
Konferans Ligi karşılaşmasında Maccabi Haifa konuk olduğu Gent ile 1-1 berabere kaldı.
Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Maccabi Haifa ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Gent ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını son 16'ya yazdırdı.
Maccabi Haifa'nın golünü 4. dakikada Frantzdy Pierrot, Gent'in golünü 69. dakikada Abdoulaye Seck (KK) kaydetti.
Göz Atın
Maccabi Haifa'da 72. dakikada Daniel Sundgren ikinci sarı karttan kırmızı kart yedi.
Maccabi Haifa'nın rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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