Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş maçı öncesi dağıldı!
Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Maccabi Tel Aviv, Ajax'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0'lık skorla kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bertrand Traore, 27. dakikada Kenneth Taylor, 39. dakikada Mika Godts, 61. dakikada Brian Brobbey ve 69. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 10'a yükseltti. Maccabi, ilk 4 maçından 4 mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.
Ajax, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Maccabi ise Beşiktaş ile karşılaşacak.
Etiketler: #ajax #maccabi tel aviv #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş maçı öncesi dağıldı!
- Chelsea, 8 golle şov yaptı
- MANU, 380 gün sonra Avrupa'da kazandı
- Başakşehir, Konferans Ligi'nde ilk puanını aldı!
- Athletic Bilbao 2 dakikada 3 puanı kaptı
- Ange Postecoglou: Bizim için hayal kırıklığı oldu
- İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya yanıt
- Roma, Avrupa Ligi'nde USG'ye takıldı
- Karabağ'dan Norveç'te tarihi zafer
- Okan Buruk'tan Mourinho'ya gönderme
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanıklar tek tek ifade verdi
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Belediyelerden hastane adımı
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Konserve ton balığında cıva tespit edildi
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- AKP’li vekil ateş püskürdü!