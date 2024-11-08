Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş maçı öncesi dağıldı!

Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Maccabi Tel Aviv, Ajax'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş maçı öncesi dağıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 01:20

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0'lık skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bertrand Traore, 27. dakikada Kenneth Taylor, 39. dakikada Mika Godts, 61. dakikada Brian Brobbey ve 69. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax, puanını 10'a yükseltti. Maccabi, ilk 4 maçından 4 mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.

Ajax, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Maccabi ise Beşiktaş ile karşılaşacak.


Etiketler: #ajax #maccabi tel aviv #uefa avrupa ligi
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