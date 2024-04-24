Maçı sedye ile terk etmişti: Olimpiu Morutan'ın son durumu belli oldu!

Ankaragücü'nün Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlanan Olimpiu Morutan'ın sağlık durumu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:48
Maçı sedye ile terk etmişti: Olimpiu Morutan'ın son durumu belli oldu!
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MKE Ankaragücü'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Sezonu kapatan Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıkmıştı.

Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil olmuştu.


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