Madagaskar ordusu oteli bastı, eski Fenerbahçeli Samatta mahsur!
Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi.
Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan ve 1-1 berabere biten Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi.
Sport Tanzanya sayfasında yer alan habere göre; Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu ifade edildi.
Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini söyledi.
SAMATTA MAHSUR KALDI
Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse Tanzanyalı forvet Belçika'ya geri dönebilecek.
Kaynak: Ajansspor
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