Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Aryna Sabalenka kimdir?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 22:55

Güncelleme: 06.05.2023 - 22:56

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi. Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı. Sabalenka, toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti. Bu başarının ardından Sabalenka'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ARYNA SABALENKA KİMDİR?

Arina Syarheyeuna Sabalenka, 5 Mayıs 1988’de Belarus’ta doğdu. Babası Sergey, onu tenisle tanıştıran bir hokey oyuncusuydu. Eğitimine 2014 yılında Minsk'teki Ulusal Tenis Akademisi'nde başladı. 2015 yılında, Belarus Tenis Federasyonu onu gençler turnuvaları yerine düşük seviyeli profesyonel etkinliklere odaklanmaya teşvik etti.

Belaruslu profesyonel tenis oyuncusu Sabalenka, Kadınlar Tenis Birliği tarafından teklerde 2 ve çiftlerde 1 numaralı sıralamaya ulaştı. Sabalenka, 2023 Avustralya Açık'ta bir büyük tekler şampiyonluğu, 2019 ABD Açık ve 2021 Avustralya Açık'ta iki büyük çiftler şampiyonluğu kazandı.

Sabalenka, 2017 yılında Belarus Fed Cup takımını ikinciliğe taşıyarak öne çıktı ve o zamandan beri WTA Tour'da başarı elde ederek toplamda 18 kariyer şampiyonluğu kazandı. Güçlü ve agresif bir oyun stiline sahip olan Sabalenka, yüksek sayıda kazanan ve zorlanmayan hata ve güçlü bir servis ile karakterize ediliyor. Sabalenka, çim ve sert kortlarda oynamayı tercih ediyor.