Olimpiyat madalyalı atlet Calvin Davis kimdir? Calvin Davis neden hayatını kaybetti?

Olimpiyat madalyalı atlet Calvin Davis hayatını kaybetti. Peki, Olimpiyat madalyalı atlet Calvin Davis kimdir? Calvin Davis neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 23:09
Olimpiyat madalyalı atlet Calvin Davis kimdir? Calvin Davis neden hayatını kaybetti?
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Dünya Atletizm Birliği, olimpiyat madalyalı ABD'li Calvin Davis’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan üzücü olayın ardından Calvin Davis’in yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar…

CALVİN DAVİS KİMDİR?

Calvin Davis, 2 Nisan 1972’de ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Eutaw ilçesinde doğdu. Calvin Davis, esas olarak 400 metrede yarışan Amerikalı bir atletti, ancak ünü 400 metrelik engellerdeki başarısından geliyordu.

CALVİN DAVİS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Dünya Atletizm Birliği, sporcunun ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.



Calvin Davis atlet Dünya Atletizm Birliği

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