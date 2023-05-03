Olimpiyat madalyalı Torie Bowie kimdir? Torie Bowie neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 23:19

Güncelleme: 03.05.2023 - 23:19

Dünya Atletizm Birliği, olimpiyat madalyalı ABD'li Torie Bowie’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan üzücü olayın ardından Torie Bowie’nin yaşamı ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar…

TORİE BOWİE KİMDİR?

Frentorish Torie Bowie, 27 Ağustos 1990’da Mississippi eyaletine bağlı Sand Hill’de doğdu. 100 m ve 200 m'de yarışan Amerikalı atletizm sporcusu Bowie, 2014 yılında uzun atlamada 6,95 m kişisel rekoruna sahiptir. 2017 100m dünya şampiyonu, 2016 Olimpiyatçısı ve üç Olimpiyat madalyası sahibidir.



TORİE BOWİE NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Dünya Atletizm Birliği, sporcunun ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.