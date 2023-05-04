Walter Tavares kimdir, kaç yaşında? Walter Tavares hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 04.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 04.05.2023 - 14:05

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kariyerinin en yüksek verimlilik puanına (41) ulaşan Tavares, turnuvanın play-off etabı tarihindeki en iyi ikinci performansa imza attı. Yeşil Burun Adalı pivot, ilk iki maçı kaybeden takımının, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı deplasmanda 82-80 yenerek seriyi 2-1'e getirdiği karşılaşmada, 26 sayı, 11 ribaunt, 3'er asist ve blokla oynadı. Bu başarıyla birlikte Walter Tavares'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

WALTER TAVARES KİMDİR?

Walter Tavares, 22 Mart 1992'de Yeşil Burun Cumhuriyetinde doğdu. Tavares, okuldan sonra büyükannesinin dükkanında kasiyer olarak çalıştı ve hobi olarak plaj futbolu oynadı. 17 yaşına kadar basketbol oynamadı ve yeteneği 2009 yılında Yeşil Burun Adaları'nda tatilde olan bir Alman turist tarafından keşfedildi. Turist, Tavares ile CB Gran Canaria gençlik akademisinin İspanyol direktörü olan arkadaşı Raúl Rodriguez ile arasında bir görüşme ayarladı. Rodriguez, Tavares'in boyunu gösteren bir fotoğraf aldıktan sonra, Praia'da buluştular. Orada ilk eğitimini aldı; o sırada Tavares 2,16 metre idi.

Tavares, 2013 FIBA Afrika Şampiyonası'nda Yeşil Burun Adaları kadrosunda yer aldı. Sonraki yedi yıl boyunca Tavares, kulübünün FIBA turnuvalarıyla uyumsuz tarihleri nedeniyle ülkesini temsil edemedi.

Tavares, 2021 FIBA Afrika Şampiyonası için yine Yeşil Burun Adaları kadrosundaydı. 25 Ağustos 2021'de, Angola'ya karşı bir uzatma galibiyetinde 20 sayı, 18 ribaund ve 6 blok kaydetti. Ülkesinin turnuvada dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı olurken, bireysel olarak Turnuvanın En İyi Takımına da seçildi.

WALTER TAVARES'İN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

2009–2015 Gran Canaria

2011–2013 UB La Palma

2015–2016 Atlanta Hawks

2015–2016 Austin Spurs

2015 - Canton Charge

2016 - Bakersfield Jam

2016–2017 - Raptors 905

2017 - Cleveland Cavaliers

2017 - Raptors 905

2017–günümüz Real Madrid