Mahmut Ören'den olaylı maç açıklaması: 'Tribünlere yönelik tahrikler belirleyici oldu'

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:36

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı.

Mahmut Ören yaptığı açıklamada, "Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır" dedi.

"YANLI VE BASİRETSİZ TUTUM"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili konuşan, "Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur" diye konuştu.

Yabancı maddeler ve taraftarın sahaya girmesiyle ilgili Ören, "Sahaya yabancı madde atılmasını, bazı taraftarların sahaya girmesini kabul etmemiz, onaylamamız, hoş görmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"HAKKANİYETTEN YOKSUN"

Mahmut Ören ayrıca, "Müsabaka boyunca rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarını objektif biçimde değerlendirmek gerekir. Sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri belirleyici olmuştur. Müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada gerek sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, iftira maiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını görev bilen bu kişilerin suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili hukuk birimimiz gerekli işlemleri yapmaktadır" açıklamasında bulundu.