12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar sahaya girmiş ve futbolculara saldırmıştı. Olaylara karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 12 kişiden 7'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
12 KİŞİDEN 7'Sİ ADLİYEDE
Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı
- Sürpriz beklentisi!