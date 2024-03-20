12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar sahaya girmiş ve futbolculara saldırmıştı. Olaylara karıştığı belirlenerek gözaltına alınan 12 kişiden 7'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:30
12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!
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Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.

12 KİŞİDEN 7'Sİ ADLİYEDE

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.


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