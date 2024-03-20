Trabzonsporlu Stefano Denswil'den olaylı maç açıklaması: 'Görüntülerde bıçak vardı'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Hollandalı futbolcusu Stefano Denswil, olaylı geçen Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Denswil, daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamadığını belirtirken, "Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birisinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:56
Trabzonsporlu Stefano Denswil'den olaylı maç açıklaması: 'Görüntülerde bıçak vardı'
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, Fenerbahçe maçında yaşanan olayları ülkesinin basınına değerlendirdi.

Denswil, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım" diye konuştu.

"YERDE BIÇAK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Trabzonsporlu futbolcuların tehdit hissetmediğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birisinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Olaylar yaşanmaya başladığı sırada soyunma odasında olduğunu söyleyen Denswil, "Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Tranbzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Ancak böyle bir anda kendi güvenliğinizi de düşünmek zorundasınız, bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim" diye devam etti.

"BUNU GÖRMEK İSTEMEZSİNİZ"

Denswil, son olarak, "Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz ve buna göz yumulamaz ama burası Türkiye.." ifadelerini kullandı.


stefano denswil haberleri trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri bıçak haberleri

İlgili Haberler

12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!

12 kişi gözaltına alınmıştı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından adliyeye sevk!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayların yankısı sürüyor: Koridorda saldırı Koç’tan talimat

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olayların yankısı sürüyor: Koridorda saldırı Koç’tan talimat
Futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin yeni açıklama

Futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin yeni açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!
Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!

Yunan basını duyurdu: Olympiakos’tan Fenerbahçe kararı!
Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'

Trabzonspor'dan flaş paylaşım: 'Bizde kimsenin hesabı kalmaz'
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na flaş yanıt: 'Tüm baskı ve tahriklere rağmen...'

Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na flaş yanıt: 'Tüm baskı ve tahriklere rağmen...'
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
Olaylı maç hakkında konuştu: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!

Olaylı maç hakkında konuştu: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt!
TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!

TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde!