Mahmut Tekdemir'den sürpriz imza

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, son olarak RAMS Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:32
Mahmut Tekdemir'den sürpriz imza
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Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen MKE Ankaragücü, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON 500 DAKİKA SÜRE ALDI

Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de geçiren Mahmut Tekdemir, 11 maçta 500 dakika süre aldı. 36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

 


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