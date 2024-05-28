20 yıllık dönem sona erdi: Başakşehir, Mahmut Tekdemir'e veda etti!

Başakşehir, sözleşmesi biten Mahmut Tekdemir'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:31
20 yıllık dönem sona erdi: Başakşehir, Mahmut Tekdemir'e veda etti!
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Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile yollarını ayırdı. 

"Teşekkürler Kaptan" başlığıyla Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüzde 36'sı Avrupa Kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımımız'ın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur.

İstikrarıyla adını, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına yazdıran, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzda da takım kaptanı olarak şampiyonluk golümüzü kaydederek kıymetli başarımızın önemli pay sahiplerinden biri olmuştur.

Kulübümüzle birlikte büyüyerek efsanemiz olan Mahmut Tekdemir'e bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

 


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