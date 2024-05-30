Mahmut Uslu'dan Galatasaray açıklaması! "Hakan Şükür denen adamı...'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:26

Güncelleme: 30.05.2024 - 20:26

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uslu yaptığı açıklamada, "Hakan Şükür denen adamı ve diğer birkaç oyuncuyu genel kurullarından atamadılar." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde yönetiminde yer alacak isim olan Uslu, "Bizimle onlar arasında fark var." diye konuştu. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.