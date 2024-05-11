Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.
MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
MEWA Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Mainz, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise sahasında ağırladığı Augsburg'u 5-1 mağlup etmişti.
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