Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 33. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:30
Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.

MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

MEWA Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND  MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Mainz, ligde oynadığı son maçta Heidenheim deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ise sahasında ağırladığı Augsburg'u 5-1 mağlup etmişti. 


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