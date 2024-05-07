Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 23:54

Güncelleme: 07.05.2024 - 23:54

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçı Borussia Dortmund 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoda geçti ancak gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

DORTMUND ÖNE GEÇTİ

Borussia Dortmund, 50. dakikada öne geçti. Bu dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Julian Brandt'ın ortasında arka direkte boş kalan Mats Hummels iyi bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

4 KEZ DİREK!

Özellikle maçın son bölümünde Dortmund kalesini büyük bir ablukaya alan Paris Saint-Germain aradığı golü bir türlü bulamadı. Fransız temsilcisi, 4 kez de direklere takıldı.

Borussia Dortmund, 50. dakikada bulduğu golün üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.