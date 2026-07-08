Sosyal medyada yer alan haberlere göre Fenerbahçe yöneticileri, İstanbul'da Malcom'un menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Peki, Malcom kimdir? Malcom kaç yaşında, nereli? Malcom Fenerbahçe'ye mi geliyor?

MALCOM KİMDİR?

Malcom Filipe Silva de Oliveira, 26 Şubat 1997 yılında Sao Paulo'da dünyaya geldi.

MALCOM'UN HAYATI VE KARİYERİ

Malcom, kariyerine memleketinin kulübü Corinthians'ın genç takımında başladı. 2014'ün başlarında, Copa São Paulo de Futebol Júnior'da Santos'a karşı ikinci olan takımda yıldızlaştı.

Fransız takımı Bordeaux, Sunderland'e transfer olan Wahbi Khazri'nin yerine 31 Ocak 2016'da Malcom'u kadrosuna kattı. Kulüp, ekonomik haklarının yarısı için 5 milyon Euro ödedi.

24 Temmuz 2018'de İspanyol kulübü Barcelona, ​​Malcom'un 41 milyon euroluk transfer ücreti ve ek olarak 1 milyon euro bonus karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

2 Ağustos 2019'da Malcom, Zenit Saint Petersburg'a 40 milyon Euroluk beş yıllık bir sözleşmeyle ve ek olarak 5 milyon Euroluk değişken bir ücretle katıldı.

23 Temmuz 2023'te Zenit'in başkanı, Malcom'un Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki Al Hilal'e transferini duyurdu. Anlaşmaya varılan transfer ücreti 60 milyon Euro olup, %50'si peşin ödeme olarak yapıldı.

17 Haziran 2021'de Malcom, 2020 Yaz Olimpiyatları için Brezilya kadrosuna dahil edildi, ancak kulübü Zenit'in turnuvaya katılımını veto etmesinin ardından kadrodan çıkarıldı.