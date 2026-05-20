Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Ernest Muçi transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı.

Bordo-mavililer, Muçi'nin opsiyonu için Beşiktaş'a 8.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır."

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında Muçi'nin transferi için, "Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Bu transferden iki takım da kazandı. Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim" dedi.

34 MAÇTA 24 GOLE KATKI

Trabzonspor'da bu sezon 34 maçta süre bulan 25 yaşındaki Muçi, 15 gol attı ve 9 asist yaptı.