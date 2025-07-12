Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Felipe Augusto transferini açıkladı!

Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge takımının santraforu, Felipe Augusto Da Silva'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."