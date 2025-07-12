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Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Felipe Augusto transferini açıkladı!

Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Felipe Augusto transferini açıkladı!

12.07.2025 19:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Felipe Augusto transferini açıkladı!

Trabzonspor, Cercle Brugge'dan Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Belçika'nın Cercle Brugge takımının santraforu, Felipe Augusto Da Silva'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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