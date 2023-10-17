Malta - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ukrayna, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:20
Malta - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Serhiy Rebrov yönetimindeki Ukrayna, deplasmanda Michele Marcolini'nin ekibi Malta ile karşı karşıya gelecek.

MALTA - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ta' Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MALTA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Martin Krough'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Ukrayna, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Makedonya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Malta ise İtalya deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


Ukrayna Malta EURO 2024 canlı Canlı yayın

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