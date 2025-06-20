Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Mamadou Lamine Camara için temasta olduğu iddia edildi. Peki, Mamadou Lamine Camara kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mamadou Lamine Camara hangi takımlarda oynadı?





MAMADOU LAMINE CAMARA KİMDİR?

Mamadou Lamine Camara, 5 Ocak 2003 yılında dünyaya geldi. Dakar'da doğan Camara, kariyerine Académie Foot Darou Salam'da başladı.

MAMADOU LAMINE CAMARA'NIN KARİYERİ

Camara, kariyerine Académie Foot Darou Salam'da başladı. 2021'de RS Berkane'ye imza atmak için Fas'a taşındı. Bu takımda gösterdiği performanasla Avrupa devlerini peşine takan Camara için Berkane 6 milyon euro talep ediyor. Orta sahada kilit rol oynayan Camara, fiziği ve saha görüşü ile dikkat çekiyor.



