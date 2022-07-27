Mame Diouf, Süper Lig ekibine imza atıyor!

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:32

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Hatayspor'dan ayrılan 34 yaşındaki Mame Diouf'la söz kesti.

Karadeniz ekibi, son görüşmelerin ardından Senegalli golcüye imza attırmak istiyor.

Tecrübeli santrfor, son iki sezonda bordo-beyazlılarda boy gösterdiği 75 maçta, 31 gol attı, 8 asist yaptı.

İNGİLTERE VE ALMANYA'DA OYNADI

Üst düzey bir kariyere sahip olan ve 51 kez Senegal Milli Takımı formasını terleten 34 yaşındaki deneyimli golcü, ASC Jaraaf, Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover ve Stoke City'de forma giydi. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga gibi üst düzey liglerde boy gösteren Diouf, geçtiğimiz sezon sahaya çıktığı 37 maçta; 12 gol, 3 asist katkısı sağladı. 2020-2021'de ise 38 karşılaşmada 19 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.