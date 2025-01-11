Manchester City, Abdukodir Khusanov için 40 milyon Euro
Manchester City, Lens'in Özbek stoperi Abdukodir Khusanov için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibi, Fransız temsilcisi ile transfer için 40 milyon Euro'ya anlaştı.
Manchester City, Pep Guardiola döneminde en kötü sezonunu yaşıyor. İngiliz ekibi, son 15 maçta 9 yenilgi yaşadı. Bu sezon sakat oyuncularla boğuşan Manchester City, devre arasında kesenin ağzını açtı.
The Athletic'in haberine göre Manchester City yöneticileri Abdukodir Khusanov'un transferi için Lens kulübü ile 40 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. City, Khusanov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Lens, Khusanov'u 2023'de Energetik-BGU'dan 100 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
20 yaşındaki futbolcu kış Transfer döneminin başında Fenerbahçe ile anılmıştı.
Etiketler: #Abdukodir Khusanov #Manchester City #transfer #Lens
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