Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Manchester City'ye konuk olacak. Dev mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:37
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta dev bir maça sahne olacak.

Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Mikel Arteta'nın takımı Arsenal'ı konuk edecek.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 3-1 mağlup etmişti.

Arsenal ise konuk ettiği Southampton ile 3-3 berabere kalmıştı.


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