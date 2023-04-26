Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Manchester City'ye konuk olacak. Dev mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta dev bir maça sahne olacak.
Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Mikel Arteta'nın takımı Arsenal'ı konuk edecek.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 3-1 mağlup etmişti.
Arsenal ise konuk ettiği Southampton ile 3-3 berabere kalmıştı.
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