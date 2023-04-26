Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 11:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 11:37

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta dev bir maça sahne olacak.

Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Mikel Arteta'nın takımı Arsenal'ı konuk edecek.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 3-1 mağlup etmişti.

Arsenal ise konuk ettiği Southampton ile 3-3 berabere kalmıştı.