Manchester City bir ilki başararak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kopenhag'ı yine 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:29
Manchester City bir ilki başararak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City 3-1 kazandı. 

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3'ncü dakikada Erling Haaland kaydetti. Kopenhag'ın tek golü 29. dakikada Muhammed Elyounoussi'den geldi. 

Bu skorla birlikte ilk maçı da 3-1 kazanan Manchester City, toplamda 6-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

HAALAND, AGUERO'YU YAKALADI

Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'ndeki 41. golünü atan Erling Haaland, Sergio Agüero'nun bu turnuvada attığı gol sayısını yakaladı.

MANCHESTER CITY TARİHE GEÇTİ

Kopenhag filelerine ilk yarıda üç gol gönderen Manchester City, Avrupa kupaları tarihinde üst üste dokuz iç saha maçında 3+ gol atan ilk takım oldu.


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