Manchester City'den yıldız adayına yeni imza!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 27.02.2024 - 00:10

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oscar Bobb, Manchester City ile 2029 yazına kadar kendisini kulüpte tutacak yeni bir anlaşmayla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katılan futbolcu, geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.