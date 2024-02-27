Manchester City'den yıldız adayına yeni imza!
Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oscar Bobb, Manchester City ile 2029 yazına kadar kendisini kulüpte tutacak yeni bir anlaşmayla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katılan futbolcu, geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.
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