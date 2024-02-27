Manchester City'den yıldız adayına yeni imza!

Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:10
Manchester City'den yıldız adayına yeni imza!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, 20 yaşındaki Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb ile 2029 yazına kadar geçerli olan 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oscar Bobb, Manchester City ile 2029 yazına kadar kendisini kulüpte tutacak yeni bir anlaşmayla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

2019 yazında Norveç ekibi Valerenga'dan City'nin altyapı kadrosuna katılan futbolcu, geçen yaz ilk kez A takım kadrosuna yükselmeden önce kulübün akademisinde dört sezon geçirdi.


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