Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor.
Son şampiyon Manchester City, kendi sahasında Brentford'ı ağırlayacak.
MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 15:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligin 15. haftasında kendi evinde konuk ettiği Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti.
Brentford ise Nottingham Forest deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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