Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:09
Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Premier Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor.

Son şampiyon Manchester City, kendi sahasında Brentford'ı ağırlayacak.

MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 15:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligin 15. haftasında kendi evinde konuk ettiği Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti.

Brentford ise Nottingham Forest deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.



premier lig Manchester City brentford Erling Haaland

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler