Premier Lig'de Fulham, Aston Villa'yı 3 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'de Fulham, kendi sahasında konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 07:29
Premier Lig'de Fulham, Aston Villa'yı 3 golle geçti!
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Premier Lig'de Fulham, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan müsabakayı Fulham, 3-0'lık net skorla kazandı.

Mücadelede Fulham'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Harrison Reed, 68. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic ve 83. dakikada kendi kalesine Tyrone Mings kaydetti.

ASTON VILLA 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Aston Villa'da Douglas Luiz, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fulham, 15 puana yükseldi. Aston Villa, 9 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Leeds United deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Brentford'u ağırlayacak.


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