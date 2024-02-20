Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. hafta erteleme karşılaşmasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
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MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'de son maçta sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı.
Brentford ise sahasında Liverpool'a 4-1 mağlup olmuştu.
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