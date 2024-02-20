Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. hafta erteleme karşılaşmasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:20
Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

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MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de son maçta sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı.

Brentford ise sahasında Liverpool'a 4-1 mağlup olmuştu.


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