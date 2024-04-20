Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, FA Cup yarı final mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:09
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta yarı final heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, FA Cup'ta Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, FA Cup çeyrek final mücadelesinde sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. 

Chelsea ise evinde ağırladığı Leicester City'i 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. 


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