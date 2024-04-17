Manchester City maçı öncesi Arda Güler'den olay yaratan hareket!
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler'in Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı öncesi yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.
Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan sakınmaları büyük takdir topladı.
MANCHESTER CİTY'NİN LOGOSUNA BASMADILAR
Sahaya açılan alanın ortasında yer alan Manchester City logosuna basmaktan imtina eden Arda Güler ve takım arkadaşlarının görüntüleri uluslararası basında manşetleri süsledi.
Real Madrid’in yıldızları, Manchester City logosunun üzerine basmamaya özen gösteriyor. pic.twitter.com/dparaI3rUb— S Sport (@ssporttr) April 17, 2024
arda güler haberleri real madrid haberleri Manchester City haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
- Erdoğan AKP’yi bırakacak mı?
- Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
- Doğuştan yalancı olan 3 burç
- KKM'de yedi ay sonra ilk!
- Kıyı işgalini Beyoğlu Belediyesi bitirdi
- Yerel seçimlerden sonra ilk anket!
- Erdoğan yine 'tasarruf' dedi
- Selvi'ye MHP'den zehir zemberek sözler
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e açık davet