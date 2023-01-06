Manchester City, Chelsea'yi tek golle devirdi
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazanarak lider Arsenal'i takibini sürdürdü.
Golsüz biten ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Chelsea'nin 44'te bir şutu direkten dönerken Manchester City'nin hücum hattı beklendiği kadar pozisyonu ilk yarıda üretemedi.
İkinci yarıda oyuna giren Grealish ve Mahrez maçın kaderini değiştiren isimler oldu. 60'da oyuna giren ikiliden Grealish'in asistinde 63. dakikada Mahrez topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonuçla Manchester City 39 puana yükselerek Arsenal'i takibini sürdürdü.
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