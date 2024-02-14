Manchester City, Danimarka'da tur kapısını araladı! Manchester City 3 - 1 Kopenhag

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 01:01
Manchester City, Danimarka'da tur kapısını araladı! Manchester City 3 - 1 Kopenhag
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City konuk olduğu Kopenhag'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kevin De Bruyne, 45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden, Kopenhag'ın golünü 34. dakikada Magnus Mattsson kaydetti.

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DE BRUYNE REKOR KIRDI

Kevin De Bruyne, 2019/20 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında Karim Benzema (17), Erling Haaland (13) ve Robert Lewandowski'nin (11) ardından 10 gole ulaşan dördüncü oyuncu oldu.

Ayrıca Manchester City'de, 10. dakikada Jack Grealish ve 78. dakikada Bernardo Silva sakatlıkları sebebiyle maçı tamamlayamadılar.

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Kopenhag son resmi maçını 12 Aralık'ta oynanan Galatasaray ile oynadı. Liglerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesi sonucu Kopenhag 62 gün sonra bir resmi maça çıkmış oldu.

Manchester City ile Kopenhag arasındaki ikinci karşılaşma 6 Mart Çarşamba günü oynanacak.

 

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