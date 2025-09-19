Manchester City'de Haaland ve Doku'nun gecesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Manchester City oldu.

Napoli'de 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eski takımına karşı bu kez rakip olan Kevin De Bruyne, Napoli'nin 10 kişi kalmasının ardından oyundan alındı ve yerini Mathias Olivera'ya bıraktı.

Manchester City, 10 kişi kalan rakibi karşısında 56. dakikada Erling Haaland ve 65. dakikada Jeremy Doku'nun golleriyle maçı kazandı.

25 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki 49. maçında 50 golünü attı. Norveçli yıldız, Devler Ligi arenasında 50 gole en erken ulaşan ilk isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne e3 puanla başlayan Manchester City, bir sonraki hafta maçında Monaco'ya konuk olacak. Napoli, Sporting'i ağırlayacak.