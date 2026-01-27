Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 17:36:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City'de Jeremy Doku'dan Galatasaray maçı açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında çarşamba günü kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Manchester City'de 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu Jeremy Doku, maça dair görüşlerini aktardı.

Manchester City forması giyen Jeremy Doku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin bir önceki Şampiyonlar Ligi maçı olan Bodo/Glimt maçında forma giyemeyen Doku, şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ŞU ANDA İYİ HİSSEDİYORUM"

Belçikalı futbolcu, "Dizimde bir sakatlık oldu. Bodo/Glimt maçında oynayamadım bu yüzden. Ağrılarım vardı. Şu anda iyi hissediyorum" dedi.

"Kazanmak istiyoruz. Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz" diyen 23 yaşındaki futbolcu, "Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite ver. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda özgüvenimiz yüksek" sözlerini sarf etti.

"SANE VE İLKAY BURADA DA OYNADI"

İki takımın da önemli hücum oyuncularının olduğu hatırlatılan Doku, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Büyük oyuncuları var Galatasaray'ın. Sane ve İlkay burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlara karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince" dedi.

Manchester City forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Doku, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.

