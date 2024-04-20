Manchester City, finale tek golle çıktı!

Manchester City, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek FA Cup'ta finale yükseldi. Manchester City'nin golünü Bernardo Silva attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 21:26
Manchester City, finale tek golle çıktı!
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Manchester City ile Chelsea FA Cup yarı final karşılaşmasında Wembley'de karşı karşıya geldi. Manchester City, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.

İki takım arasındaki mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda da 0-0'lık eşitlik uzun süre devam ederken maçta sessizliği bozan isim Bernardo Silva oldu. Manchester City'nin yıldız ismi, 84. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta penaltı kaçıran Silva, FA Cup'ta ise kendini affettirmeyi başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, Chelsea'yi 1-0 geçerek FA Cup'ta finale yükseldi.

Manchester City'nin finaldeki rakibi, Coventry - Manchester United karşılaşmasının ardından belli olacak.


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