Manchester City, geriden gelip kazanmasını bildi!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 20:14

Güncelleme: 14.09.2024 - 20:14

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester City, Brentford ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Brentford, 1. dakikada Yoane Wissa ile erken bir gol bulsa da Erling Haaland'ın 19 ve 32. dakikalarda attığı gollerle geriye düştü. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 12'ye çıkarırken Brentford 6 puanda kaldı.

Manchester City, bir sonraki maçında Inter ile Devler Ligi'nde mücadele edecek. Brentford ise İngiltere Kupası 3. tur maçında evinde Leyton Orient'i ağırlayacak