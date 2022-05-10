Manchester City ile Borussia Dortmund, Haaland için el sıkıştı!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Borussia Dortmund ile Norveçli golcü Erling Haaland'ın transferi konusunda anlaştığını duyurdu.
Manchester City, Erling Haaland'ın transferinde sona yaklaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli golcünün transferi konusunda kulübü Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.
İngiliz kulüp, Haaland ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiğini belirtti.
YÖNETİCİ AÇIKLAMIŞTI
Borussia Dortmund yöneticisi Sebastian Kehl, Alman basınına yaptığı açıklamada tarnsfer Norveçli golcünün İngliz kulübe transferi konusuna açıklama getirmişti.
Kehl, "Geride bıraktığımız birkaç haftada Erling'le ilgili kararı vermeye çalıştık. Sonrasında Mino Raiola vefat etti. Bu durum maalesef karar sürecini etkiledi. Ancak gelecek hafta Erling'in durumunu netliği kavuşturacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Norveçli golcü, Dortmund'da forma giydiği 94 karşılaşmada 87 gol ve 21 asist kaydetti.
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