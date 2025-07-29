Manchester City, James Trafford'ı geri aldı

Manchester City, 22 yaşındaki kaleci James Trafford'ı Burnley'den 31.2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

2023'te 17.3 milyon euroya Burnley'e sattığı genç kaleci performansıyla göz doldurdu ve maviler sözleşmeye eklediği indirimli satın alma hakkıyla oyunucuyu transfer etti.

Trafford, Manchester City 5+1 yıllık sözleşmeye imza attı ve Ederson'la kaleyi korumak için rekabet edecek. İngiltere U21 Milli Takımı kalecisi olan Trafford, "City'ye dönmek benim ve ailem için gurur verici bir an. Burası benim evim gibi" dedi.

2015 yılında Manchester City altyapısına katılan Trafford, Accrington ve Bolton'da kiralık oynadıktan sonra daha fazla forma şansı bulmak adına Burnley'e transfer olmuştu. Trafford, "Burnley'e gitmek doğru adımdı, ama uzun vadede hedefim hep City'ye dönmekti. Bunu başardığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda 1 numaralı formayı giyecek olan Trafford, yaz transfer döneminde City'nin altıncı transferi oldu. City Sportif Direktörü Hugo Viana ise, "James, İngiliz futbolunun en yetenekli genç kalecilerinden biri. Hem City hem de milli takım için önemli bir oyuncu olacak," dedi.