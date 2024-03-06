Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı
- İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
- Bu sefer de seçim tarihini karıştırdı!
- Özgür Özel'den 'seçim' mesajı!
- Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
- Hiçbir gübre kullanılmadan yetişiyor: 12 bin yıllık mira
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!