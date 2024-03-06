Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:37
Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN ve TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup etmişti. 


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