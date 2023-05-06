Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında kendi sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 11:25
Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Samuel Allardyce'ın takımı Leeds United'ı konuk edecek.

MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligfde oynadığı son maçta, kendi evinde ağırladığı West Ham United'ı 3-0 mağlup etmişti.

Leeds United ise kendi evinde Leicester City ile 1-1 berabere kalmıştı.


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