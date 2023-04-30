İngiltere Premier Lig'de liderlik el değiştirdi
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Fulham deplasmanına konuk oldu. Craven Cottage'deki maçı Manchester City 2-1 kazandı.
Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Erling Haaland ve 36. dakikada Julian Alvarez attı. Fulham'ın tek golü 15. dakikada Carlos Vinicius'tan geldi.
HAALAND 50 GOLE ULAŞTI
Manchester City'de takımının ilk golünü atan Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 50 gole ulaştı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 76 puana yükseldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, maç eksiği olmasına rağmen Arsenal'i geçerek liderliğe yükseldi. Fulham, 45 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta sahasında West Ham United ile karşılaşacak. Fulham, Liverpool deplasmanına gidecek.
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