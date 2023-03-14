Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Manchester City, Leipzig'i konuk edecek. Manchester City - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Manchester City, Leipzig'i ağırlayacak.
MANCHESTER CITY - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
14 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
MANCHESTER CITY - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Exxen'den canlı yayımlanacak. İlk karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.
MANCHESTER CITY - LEIPZIG MUHTEMEL 11'LER:
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Rodri, Bernardo Silva, İlkay, De Bruyne, Grealish, Mahrez, Haaland
Leipzig: Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Raum, Haidara, Laimer, Forsberg, Szoboszlai, Werner, Silva
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