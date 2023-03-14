Tahkim Kurulu Bursaspor'un cezasını düşürdü!

Tahkim Kurulu, Amedspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Bursaspor'a verilen seyircisiz oynama cezasını 9 maçtan 6 maça indirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:44
Tahkim Kurulu Bursaspor'un cezasını düşürdü!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Bursaspor'a verdiği 9 maç seyircisiz oynama cezasını 7 karşılaşmaya indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a verilen cezalara yönelik itirazı görüştüğü belirtildi.

Taraftar ve mensuplarının neden olduğu saha olayları ile talimatlara aykırı eylemden dolayı Bursaspor'a verilen 8 maç seyircisiz oynama ve 280 bin lira para cezasının, eylemin ağırlığı ile verilen cezanın orantılı olması açısından 6 maç seyircisiz oynama ve 210 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle yeşil-beyazlı takıma verilen bir maç seyircisiz oynama ve 6 bin lira para cezasının ise onandığı aktarıldı.

Ayrıca Bursaspor'a verilen 400 bin lira para cezası ile kulüp görevlileri Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan'a verilen 90'ar gün hak mahrumiyeti cezalarının da onandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

TFF 2. Lig'de Bursaspor ile karşılaşan konuk takım Amedspor'un futbolcuları ve teknik ekibi, ev sahibi taraftarlar tarafından saldırıya uğramış ve tribünlerde 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açılmıştı.


Amedspor Bursaspor Tahkim Kurulu

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