İstanbulspor'dan Beşiktaş açıklaması

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 23:29

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 23:29

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maçın ardından konuştu.

Fatih Tekke, "Maçın başında da söyledim rakibimiz rotasyonla başladı. Beklediğimiz gibi oynadılar. Oyunun ilk bölümünde biraz ön alan baskısı yaptık. Uzun vurmalarını, kenardan oynamalarını sağladık. Biz geçiş hücumundan yakaladığımız pozisyonlar var. Sette istediğim düzeyde olmadı. Zor bir maçtı. 3-0 şaşırtmasın. Oyuncularım bu kadar uzun süreden sonra iyi cevap verdi. Oyun genel hatlarıyla istediğimiz gibi gitti. 10 kişi kaldığında rakip, 5 dakika falan düzensizlik oldu. Ondan sonra onu düzelttik" dedi.

Fatih Tekke

"PUANLAR ALMAMIZ LAZIM"

Haftaya karşılaşacakları Beşiktaş'a değinen Tekke, "Bizim için önemliydi. Rakibimizle aynı puandayız. Her maçımız zor. Bu tip maçları kazanmamız lazım, en azından kaybetmememiz lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Dışarıdan insanların bilmediği birçok şey var. Diğer kulüplerle aynı şartlarda değiliz. Önemli bir galibiyetti. Beşiktaş maçı var. Biz yine her maça olduğu gibi hemen hazırlanacağız. Puan ve puanlar almamız lazım. Hala diyorum ben, işimiz kolay değil" diye konuştu.

Ligde arka arkaya 3 galibiyet aldıkları hatırlatılan genç teknik direktör, "Bu iş bir süreç işi. Hoca geldi, 1 haftada, 10 günde, 2-3 ayda çok net değişimler göstermesi mümkün değil. Öyle bir şey yok futbolun içinde. Sadece bir oyuncunun, 20 gündür bizimle, olayı tam algılamaması bütün oyun şablonunu, pası, formasyonu etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Oynamak isteyen bir takımız ama takımımızın kapasitesi belli. Çok iyi mücadele eden iyi oyuncular var. Hala istediğim ritim yok ama o ritmi bulacağımızı düşünüyorum. Bu bir süreç, kolay bir şey değil. Bütün takımlar içinde işi en zor olan takım biziz. Biz bugün önemli bir cesaret verici bir 3 puan aldık" sözlerini kullandı.